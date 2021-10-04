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У Мілані приватний літак врізався в будівлю, вісім загиблих

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Мілан, Понеділок 04 жовтня 2021 06:40
У Мілані приватний літак врізався в будівлю, вісім загиблих Фото: у Мілані приватний літак врізався в будівлю, вісім загиблих (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Мілані приватний літак, на борту якого знаходилося 6 пасажирів і 2 члени екіпажу, врізався в двоповерхову офісну будівлю в передмісті Мілана. Всі присутні на борту загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Спочатку повідомлялося про 5 загиблих, проте згодом рятувальники повідомили про 8 осіб, які перебували на борту і загинули.

Будівля, в яку врізався літак, була порожньою, оскільки знаходилася на ремонті.

За даними місцевих ЗМІ, всі загиблі - французи. Відзначається також, що серед загиблих була дитина.

Літак переміщався між міланським аеропортом Лінате і островом Сардинія.

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