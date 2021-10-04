У Мілані приватний літак врізався в будівлю, вісім загиблих

У Мілані приватний літак, на борту якого знаходилося 6 пасажирів і 2 члени екіпажу, врізався в двоповерхову офісну будівлю в передмісті Мілана. Всі присутні на борту загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Спочатку повідомлялося про 5 загиблих, проте згодом рятувальники повідомили про 8 осіб, які перебували на борту і загинули.

Будівля, в яку врізався літак, була порожньою, оскільки знаходилася на ремонті.

За даними місцевих ЗМІ, всі загиблі - французи. Відзначається також, що серед загиблих була дитина.

Літак переміщався між міланським аеропортом Лінате і островом Сардинія.