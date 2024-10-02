Мікрокредити: як правильно обрати фінкомпанію і зменшити ризики переплат

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В останні роки суспільне сприйняття грошових позик від мікрофінансових організацій (МФО) в Україні покращилося. Не в останню чергу на це вплинуло удосконалення законодавства, яке забезпечило отримувачам споживчих кредитів більш прозорі умови.

На жаль, збільшення попиту на "швидкі кредити" стимулювала війна та пов’язане з нею скорочення доходів громадян. Хоча, за даними досліджень, подібні позики беруть не лише громадяни з низькими заробітками.

Чим МФО відрізняються від банків

Мікрофінансові організації – це небанківські фінансові компанії, які надають короткострокові мікропозики готівкою у своїх відділення або онлайн на банківську карту. Це відбувається за спрощеною процедурою та під високі відсотки.

Перевірка позичальників у МФО триває в середньому від кількох хвилин до півгодини. Ба більше, фінанси можуть отримати навіть люди з поганою кредитною історією та без офіційної роботи. Також відсутня застава майна під кредит. Оскільки фінкомпанії не залучають депозити, тож перераховують позичальникам власні кошти.

Терміни кредитування банками та МФО відрізняються дуже вагомо. Тоді як банківські установи кредитують на строк від кількох місяців до кількох років, мікрофінансові організації зазвичай позичають гроші строком не більше 30 днів.

Однак легкість отримання грошей є й головною проблемою для клієнтів, адже, на відміну від банків, МФО нараховують відсотки по кредиту не за місяць, а за добу. Тому існує ризик, що невеликий борг може швидко перерости у непідйомний.

До 2020 року діяльність мікрофінансових організацій практично не регулювалася законодавчо. Тоді ж був ухвалений перший закон, який передав нагляд за такими установами до Національного банку України.

Як держава контролює ставки

Ще донедавна номінальна ставка за мікрокредитами в Україні могла сягати 5% на день. Таким чином за 365 днів заборгованість за кредитом могла сягнути понад 1500-1800%. А деякі МФО нараховували навіть 2000-3000% річних.

В 2023 році було ухвалено закон про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг, який обмежив граничну ставку з 2,5% до 1,5% за добу. Надалі ставка опустилася до 1% на день.

Недотримання вимог закону щодо обмеження ставки карається штрафом у розмірі від 5000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок — це 85-170 тисяч гривень.

Також заборонено укладати договір про споживчий кредит з особами, включеними до реєстру лудоманів, якщо відомо про використання ними кредитних коштів для внесення ставок.

Як обрати фінкомпанію

Наразі на українському ринку оперують кількасот мікрофінансових організації, більша частина з яких представлені лише в онлайн форматі, хоча деякі мають фізичні відділення. Гравці, які вже давно представлені на ринку, зазвичай активно рекламують свої послуги.

Водночас новим компаніям в умовах високої конкуренції доводиться приваблювати клієнтів умовами кредитування. Тут варто не спокуситися, а ретельно прогнозувати можливі ризики, аби досвід мікропозики не виявився негативним.

Перед оформленням мікрокредиту варто:

перевірити, чи має обрана МФО ліцензію на надання фінансових послуг;

прочитати відгуки позичальників і рейтинги компанії на незалежних ресурсах;

приділити особливу увагу умовам кредиту, включно з процентними ставками, комісіями та штрафами;

порівняти умови кількох кредиторів, щоб обрати найбільш вигідну пропозицію;

тверезо оцінити фінансові можливості та вірогідність своєчасного повернення позики.

Наразі у відкритому доступі є не лише рейтинги з відгуками щодо МФО, а й порівняння їхніх умов кредитування. Майже всі фінкомпанії готові надати різні бонуси та програми лояльності як першим, так і постійним клієнтам. Крім цього, у різних представників ринку відрізняється максимальна сума кредиту та терміни погашення.

За даними Всеукраїнській асоціації фінкомпаній, 90% цього ринку припадає на 30-ку найбільших організацій.

Як зменшити ризики для позичальника

Ще донедавна коли клієнт не сплачував мікрокредит своєчасно та в повному обсязі, за кожен день йому нараховували штрафні санкції, які часто могли навіть перевищити суму взятого мікрокредиту. Однак у період дії воєнного стану банки та інші кредитодавці не мають права стягувати штрафи чи пеню за несвоєчасну сплату кредитів. Проте деякі недобросовісні фінансові установи навіть у цей нелегкий час намагаються нажитися на людях: нараховують штрафи та пеню, змінюють процентну ставку та передають відомості про боржників колекторам.

У Національному банку України радять завжди уважно читати договір з фінансовою установою перед його підписанням. Саме у цьому документі вказані умови кредиту, розмір відсотків, комісії, дата повернення позики, санкції та наслідки у випадку прострочення.

У разі укладення договору, умови якого порушують ваші права і суперечать законодавству, надішліть листа керівництву фінустанови. Якщо ваша скарга залишилася без відповіді, зверніться до Національного банку України.

Шанси на перемогу в спорі з мікрокредиторами досить високі. Як мінімум можна суттєво зменшити борг, як максимум – взагалі його позбутися законними способами. Усе залежить від конкретної ситуації, в якій знаходиться боржник. Також, згідно з законом "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", неоднозначні умови договору тлумачаться на користь споживача.

У випадку порушень прав споживачів НБУ має повноваження вплинути на фінустанову аж до введення штрафних санкції. Проте Національний банк не має повноважень визнати договір неправомірним або несправедливим та анулювати його. Це може зробити суд.