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Украинский производитель обеспечит больных легочной гипертензией бесплатными лекарствами

Новина українською → Киев, Среда 05 мая 2021 11:53
Украинский производитель обеспечит больных легочной гипертензией бесплатными лекарствами Фото: "Микрохим" обеспечит больных легочной гипертензией бесплатными лекарствами (microkhim.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Научно-производственная фирма "Микрохим" вместе с активистами предоставит больным легочной артериальной гипертензией бесплатные медицинские препараты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как отмечают в "Микрохими", из-за прогрессирующего течения легочной артериальной гипертензии качество жизни человека может значительно ухудшиться. Однако, улучшить самочувствие и спасти годы жизни пациентов вполне возможно, убеждены в компании.

В частности, "Микрохим" совместно с госучреждением "Национальный научный центр "Институт кардиологии имени академика М.Д. Стражеско" с 2020-го года начали акцию бесплатного предоставления лекарств больным гипертонией.

В течение прошлого года "Микрохиму" удалось достичь договоренностей о бесплатном предоставлении препарата пациентам в Киеве и 23 областях на общую сумму более 5 млн грн.

В этом году тяжелобольные также могут бесплатно получить лекарства от украинского производителя.

Напомним, 5 мая во всем мире ассоциируется с международным днем легочной гипертензии. Ежегодно 30 ассоциаций - членов Европейской ассоциации легочной гипертензии (PHA Europe) из 28 стран мира пытаются обратить внимание на борьбу с этим тяжелым недугом.

По оценкам экспертов, в Украине насчитывается не менее 1,5 тысячи больных легочной артериальной гипертензией.

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