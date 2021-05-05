Украинский производитель обеспечит больных легочной гипертензией бесплатными лекарствами

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как отмечают в "Микрохими", из-за прогрессирующего течения легочной артериальной гипертензии качество жизни человека может значительно ухудшиться. Однако, улучшить самочувствие и спасти годы жизни пациентов вполне возможно, убеждены в компании.

В частности, "Микрохим" совместно с госучреждением "Национальный научный центр "Институт кардиологии имени академика М.Д. Стражеско" с 2020-го года начали акцию бесплатного предоставления лекарств больным гипертонией.

В течение прошлого года "Микрохиму" удалось достичь договоренностей о бесплатном предоставлении препарата пациентам в Киеве и 23 областях на общую сумму более 5 млн грн.

В этом году тяжелобольные также могут бесплатно получить лекарства от украинского производителя.