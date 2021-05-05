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Український виробник забезпечить хворих на легеневу гіпертензію безкоштовними ліками

Новость на русском → Київ, Середа 05 травня 2021 11:53
Український виробник забезпечить хворих на легеневу гіпертензію безкоштовними ліками Фото: "Мікрохім" забезпечить хворих на легеневу гіпертензію безкоштовними ліками (microkhim.com.ua)
Автор: РБК-Україна

Науково-виробнича фірма "Мікрохім" разом з активістами надасть хворим на легеневу артеріальну гіпертензію безкоштовні медичні препарати.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Як зазначають у "Мікрохімі", через прогресуючий перебіг легеневої артеріальної гіпертензії якість життя людини може значно погіршитись. Проте, можливість покращити самопочуття та врятувати роки життя пацієнтів цілком можливо, переконані у компанії.

Зокрема, "Мікрохім" у партнерстві з держустановою "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" з 2020-го року започаткували акцію безоплатного надання ліків хворим на гіпертензію.

Протягом минулого року "Мікрохіму" вдалося досягти домовленостей про безоплатне надання препарату пацієнтам у Києві та 23 областях на загальну суму понад 5 млн грн.

Цього року тяжкохворі також можуть безоплатно отримати ліки від українського виробника.

Нагадаємо, 5 травня у всьому світі асоціюють з міжнародним днем легеневої гіпертензії. Щорічно 30 асоціацій - членів Європейської асоціації легеневої гіпертензії (PHA Europe) з 28 країн світу намагаються звернути увагу на боротьбу із цим важким недугом.

За оцінками експертів, в Україні нараховується щонайменше 1,5 тисячі хворих на легеневу артеріальну гіпертензію.

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