Український виробник забезпечить хворих на легеневу гіпертензію безкоштовними ліками

Науково-виробнича фірма "Мікрохім" разом з активістами надасть хворим на легеневу артеріальну гіпертензію безкоштовні медичні препарати.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Як зазначають у "Мікрохімі", через прогресуючий перебіг легеневої артеріальної гіпертензії якість життя людини може значно погіршитись. Проте, можливість покращити самопочуття та врятувати роки життя пацієнтів цілком можливо, переконані у компанії.

Зокрема, "Мікрохім" у партнерстві з держустановою "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" з 2020-го року започаткували акцію безоплатного надання ліків хворим на гіпертензію.

Протягом минулого року "Мікрохіму" вдалося досягти домовленостей про безоплатне надання препарату пацієнтам у Києві та 23 областях на загальну суму понад 5 млн грн.

Цього року тяжкохворі також можуть безоплатно отримати ліки від українського виробника.