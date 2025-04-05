Миколенко вне игры, шанс для Лунина и испытание для Довбика: за кем из украинцев следить в топ-лигах

В субботу и воскресенье ожидаем выход на поле отечественных игроков в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и итальянской Серии А.

Англия

АПЛ, 31-й тур

"Эвертон" - "Арсенал " - суббота, 5 апреля, 14:30

" - суббота, 5 апреля, 14:30 "Вест Хэм" - "Борнмут " - суббота, 5 апреля, 17:00

" - суббота, 5 апреля, 17:00 "Брентфорд" - "Челси " - воскресенье, 6 апреля, 16:00

Главным в АПЛ на выходных станет большое дерби Манчестера, в котором "Юнайтед" будет принимать "Сити". Центральный матч тура состоится 6 апреля и начнется в 18:30 по Киеву.

Клубы же отечественных представителей будут решать свои турнирные задачи в менее громких противостояниях. В АПЛ будет украинское дерби - "Эвертон" - "Арсенал". Хозяева с Виталием Миколенко продолжают борьбу за право остаться в АПЛ (15-е место).

В прошлом туре они минимально уступили лидеру - "Ливерпулю" (0:1). А теперь сыграют с его главным преследователем - лондонским "Арсеналом" Александра Зинченко. Учитывая, что "канонирам" уже 8 апреля играть с мадридским "Реалом" в ЛЧ, в игре с "Эвертоном" возможно участие футболистов ротации, в том числе и Зинченко. В заявке на матч он в запасе. А вот Миколенко на поле не точно выйдет. В клубе сообщили о повреждении у украинца (ушиб ноги), в заявку на игру он не попал.

Заявка "Эвертона" (фото: x.com/everton)

Заявка "Арсенала" (фото: x.com/Arsenal)

Также в субботу "Бормут" Ильи Забарного (10-е место) в выездном противостоянии с "Вест Хэмом" (16-е) попытается прервать пятиматчевую серию без побед. А на следующий день "Брентфорд" (11-е) Егора Ярмолюка дома сыграет с клубом Михаила Мудрика "Челси" (4-е).

Испания

Ла Лига, 30-й тур

"Жирона" - "Алавес " - суббота, 5 апреля, 15:00

" - суббота, 5 апреля, 15:00 "Реал" - "Валенсия " - суббота, 5 апреля, 17:15

"Украинские" клубы откроют программу субботних матчей 30-го тура. "Жирона", которая идет в таблице 13-й, в 14:30 встретится дома с 17-м на данный момент "Алавесом". Украинцы Виктор Цыганков тв Владислав Крапивцов начнут поединок на скамейке запасных.

Заявка "Жироны" (фото: x.com/GironaFC)

Мадридский "Реал" Андрея Лунина в следующей по расписанию игре (17:15) сыграет на "Сантьяго Бернабеу" с "Валенсией". В заявку на этот матч снова не попал основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа, поэтому велика вероятность увидеть в воротах Лунина. Ранее сообщалось, что украинец также получил небольшое повреждение. Но накануне он тренировался с основной группой и, в отличие от бельгийца, его имя есть в заявке.

Заявка "Реала" (фото: x.com/realmadrid)

Италия

Серия А, 31-й тур

"Эмполи" - "Кальяри " - воскресенье, 6 апреля, 16:00

" - воскресенье, 6 апреля, 16:00 "Рома" - "Ювентус " - воскресенье, 6 апреля, 21:45

"Дженоа" Руслана Малиновского уже сыграла в текущем туре: в пятницу в матче-открытии она победила дома "Удинезе" (1:0). Украинец вернулся в стартовый состав и провел на поле 69 минут. Единственный гол генуэзцы провели уже без него - на 77-й минуте. "Дженоа" поднялась на 12-ю строчку, но главные события тура еще впереди.

"Эмполи" Виктора Коваленко и "Рома" Артема Довбыка будут играть в воскресенье. Клуб Коваленко, который сейчас третий с конца в таблице (18-е место) попытается взять драгоценные очки с 15-м "Кальяри".

Довбика же ожидает непростое испытание - поединок с туринским "Ювентусом". Соперники идут рядом в таблице: "Рома" с 52-мя баллами шестая, "Ювентус", который имеет 55 очков - пятый. Противостояние будет сверхважным для обеих команд. Пятое место в Серии А дает право на прямое попадание в основной раунд Лиги Европы. А четвертое - это уже квалификация ЛЧ. Сейчас его занимает "Болонья", у которой 56 баллов.