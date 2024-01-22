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У Миколаївському морському порту затонув корабель, стався витік нафтопродуктів (фото)

Миколаїв, Понеділок 22 січня 2024 15:14
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У Миколаївському морському порту затонув корабель, стався витік нафтопродуктів (фото) Архівне фото: У Миколаївському морському порту затонув корабель (portnikolaev com)
Автор: Дмитро Браславський

На території Миколаївського морського порту 15 січня затонуло судно "Ginger". Це спричинило витік нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

"Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища 16 січня проведено обстеження та відібрано проби води в місці забруднення", - ідеться в заяві.

Зазначається, що повторні проби відібрано 19 січня. Йдеться про судно технічного флоту, призначене для виконання днопоглиблювальних робіт і видобутку нерудних будівельних матеріалів "Ginger".

Результати дослідження

Екологічна інспекція повідомила, що за результатами проведених лабораторних досліджень у пробах 16 січня встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 7-8 разів.

Фото: Робота інспекторів (facebook.com/sw.dei)

У пробах, відібраних 19 січня, встановлено перевищення вмісту нафтопродуктів у 15-16 разів.

"Інспекцією надано запити щодо вжиття заходів з ліквідації забруднення", - додали наостанок.

Інциденти з кораблями

Уночі 3 лютого минулого року в Ренійському порту в Одеській області тонула баржа із зерном, що належить румунській компанії.

За інформацією румунських журналістів, п'ять членів екіпажу не травмувалися. Баржу теж вдалося врятувати.

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