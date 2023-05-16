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У Миколаївській області збили два російські дрони

Фото: у Миколаївській області збили два російські дрони (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 16 травня, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було збито два російські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"16 травня 2023 року, у Миколаївській області, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 2 ворожих БпЛА", - сказано в повідомленні.

За його даними було знищено один розвідувальний "Орлан-10" та один БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Фото: скріншот

Як повідомлялось, під час масованої атаки РФ територією України вночі у вівторок, 16 травня, українські військові збили російський БПЛА у Черкаській області, яким ворог хотів атакувати регіон.

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Миколаївська областьдрониВійна Росії проти України