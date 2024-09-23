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У Миколаївській області виявили важкі метали у ґрунті: що про це відомо

Понеділок 23 вересня 2024 16:50
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У Миколаївській області виявили важкі метали у ґрунті: що про це відомо Фото: забруднення ґрунтів Миколаївської області (mil.gov.ua)
Автор: Ніна Єланська

Фахівці Міністерства оборони України виявили забруднені ґрунти на трьох розмінованих ділянках Миколаївської області. Йдеться про околиці Снігурівки та район села Киселівка Первомайської селищної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що проби ґрунтів фахівці відібрали у місцях із найбільш пошкодженими генетичними шарами ґрунту через бойові дії.

У МО повідомили, що для точного визначення координат військові екологи використовували геодезичний GPS-приймач GNSS HiPer SR.

Таким чином, за допомогою методу рентгенофлуоресцентної спектроскопії та приладу ProSpektor-3, фахівці провели експрес-аналіз на наявність важких металів, серед яких були виявлені

  • стронцій,
  • цирконій,
  • залізо,
  • калій,
  • кальцій,
  • титан,
  • магній,
  • барій та інші хімічні елементи.

"Більш детальний аналіз відібраних зразків ґрунту буде проведено в стаціонарних умовах лабораторії Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки за відповідними методиками", - йдеться у заяві Міністерства.

Руслан Берегуля, начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник, пояснив, що дослідження проводяться відповідно до рішення Національного органу з питань протимінної діяльності, затвердженого прем'єр-міністром України. Він додав, що на основі його результатів, Кабмін має розробити рекомендації щодо подальшого використання розмінованих земель в агропромисловому комплексі країни.

"Ми маємо забезпечити безпечне повернення цих територій до господарського обігу", - наголосив Берегуля.

Фото: проведення досліджень ґрунтів на розмінованих територіях Миколаївської області (mil.gov.ua)

У проведених дослідженнях брали участь представники Національної академії наук України, Мінагрополітики, Міндовкілля, ДСНС та інших центральних органів виконавчої влади.

Повідомляється, що проби ґрунтів фахівці також планують взяти у Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Раніше в ООН заявили, що для повного розмінування території України може знадобиться 100 років, якщо воно буде відбуватися традиційними методами.

Водночас у ВРУ порахували приблизну суму коштів, які мають бути витрачені на розмінування країни.

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