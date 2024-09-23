У Миколаївській області виявили важкі метали у ґрунті: що про це відомо

Фахівці Міністерства оборони України виявили забруднені ґрунти на трьох розмінованих ділянках Миколаївської області. Йдеться про околиці Снігурівки та район села Киселівка Первомайської селищної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Зазначається, що проби ґрунтів фахівці відібрали у місцях із найбільш пошкодженими генетичними шарами ґрунту через бойові дії.

У МО повідомили, що для точного визначення координат військові екологи використовували геодезичний GPS-приймач GNSS HiPer SR.

Таким чином, за допомогою методу рентгенофлуоресцентної спектроскопії та приладу ProSpektor-3, фахівці провели експрес-аналіз на наявність важких металів, серед яких були виявлені

стронцій,

цирконій,

залізо,

калій,

кальцій,

титан,

магній,

барій та інші хімічні елементи.

"Більш детальний аналіз відібраних зразків ґрунту буде проведено в стаціонарних умовах лабораторії Центру досконалості протимінної діяльності та екологічної безпеки за відповідними методиками", - йдеться у заяві Міністерства.

Руслан Берегуля, начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник, пояснив, що дослідження проводяться відповідно до рішення Національного органу з питань протимінної діяльності, затвердженого прем'єр-міністром України. Він додав, що на основі його результатів, Кабмін має розробити рекомендації щодо подальшого використання розмінованих земель в агропромисловому комплексі країни.

"Ми маємо забезпечити безпечне повернення цих територій до господарського обігу", - наголосив Берегуля.

Фото: проведення досліджень ґрунтів на розмінованих територіях Миколаївської області (mil.gov.ua)

У проведених дослідженнях брали участь представники Національної академії наук України, Мінагрополітики, Міндовкілля, ДСНС та інших центральних органів виконавчої влади.

Повідомляється, що проби ґрунтів фахівці також планують взяти у Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.