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У Миколаївській області працює ППО

Архівне фото: У Миколаївській області працює ППО (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Миколаївській області сьогодні ввечері, 14 грудня, пролунали вибухи. Військові повідомляють про роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України та начальника Снігурівської МВА Івана Кухту.

"У Миколаївській області гучно", - йдеться у повідомленні.

Військові додали, що працює протиповітряна оборона.

Кухта зазначив, що за попередньою інформацією в напрямку Снігурівської громади рухаються БПЛА типу "Shahed 131/136". 

Повітряні сили України також повідомляють про рух ворожих дронів із Миколаївської області у напрямку до Одеської області. 

Нічна атака РФ по Україні 14 грудня

Російські терористи атакували Україну безпілотниками "Шахед" і ракетами С-300 сьогодні вночі, 14 грудня. Сили ППО знищили понад 40 ворожих дронів.

Російські окупаційні війська близько опівночі випустили 6 зенітно-керованих ракет С-300 в напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Також росіяни атакували України ударними БпЛА Shahed-136/131. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда-Крим та Приморсько-Ахтарськ-РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих дронів.

Основним напрямком удару стала Одеська область. Внаслідок обстрілу загорівся легковий автомобіль та господарча споруда. Пошкоджень зазнали 11 поруч будівель, що розташовані поряд. Також постраждали 11 осіб, з них 3 дитини.

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