У Миколаївській області побудують магістральні водогони: Кабмін ухвалив рішення

Кабмін ухвалив постанову щодо будівництва магістральних водогонів у Миколаївській області. Для цього виділили 8 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Він зазначив, що постанова, яка стосується будівництва магістральних водопроводів у Миколаївській області, це дуже важливе рішення.

Прем'єр нагадав, що росіяни знищили водогін Дніпро-Миколаїв, а потім підірвали Каховську ГЕС, чим позбавили доступ Миколаєва до питної води.

"За дорученням президента України уряд цього року виділяє 8 млрд грн на будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області. І сьогодні затверджуємо порядок використання цих коштів", - розповів Шмигаль.

За його словами, проєкт передбачає будівництво трьох ділянок водозабору з річки Південний Буг. Уряд ухвалює необхідні рішення, щоб прискорити виконання всіх робіт і мінімізувати ризики їхнього несвоєчасного завершення.

"Завдання перед відповідальними відомствами - завершити роботи в максимально стислі строки, щоб Миколаїв знову мав стабільне водопостачання", - наголосив глава українського уряду.