Понівечені будинки, бургерна і "ПриватБанк": фото і відео з Миколаєва після атаки

Атака на Миколаїв

Повітряні сили повідомили про рух дронів-камікадзе типу "Shahed" у напрямку Миколаївщини. Вже за лічені хвилини дрони вразили місто.

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, у місті було зафіксовано виклики екстрених служб, які оперативно прибули на місця влучань. На той момент був один постраждалий.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що внаслідок удару по місту зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Служби проводять ліквідацію наслідків.

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