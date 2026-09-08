Миколаїв і Херсон одночасно залишилися без світла

За словами мера Миколаєва, наразі електропостачання у місті відсутнє. Відповідні служби вже з'ясовують причину перебою.

"Щойно матимемо більше інформації, повідомимо додатково", - зазначив Сєнкевич.

Водночас знеструмлення вплинуло на роботу громадського транспорту. Трамваї у місті наразі не курсують.

При цьому на лінії продовжують працювати тролейбуси з автономним ходом. Вони можуть долати без контактної мережі до 20 км.

Виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов повідомив, що електропостачання відсутнє не лише в обласному центрі, а й у низці населених пунктів області.

За його словами, енергетики працюють над усуненням наслідків попередніх російських обстрілів.

"Тримаємо ситуацію на контролі", - заявив Решетілов.

Що відомо про ситуацію у Херсоні

Без електропостачання залишилася також уся Херсонська громада.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько повідомив, що наразі світла немає на всій території громади. Причини знеструмлення встановлюються.

"Наразі на території всієї громади спостерігається відсутність електропостачання. Причини знеструмлення встановлюються", - зазначив Шанько.

У разі тривалого відключення мешканцям нагадали про Пункти незламності. Вони працюють цілодобово, там можна зарядити мобільні пристрої, скористатися зв'язком та отримати інші базові послуги.