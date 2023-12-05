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На Миколая майже без опадів, але пощастить не всім. Де чекати дощ та сніг завтра в Україні

Україна, Вівторок 05 грудня 2023 15:39
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На Миколая майже без опадів, але пощастить не всім. Де чекати дощ та сніг завтра в Україні Фото: де чекати дощ та сніг завтра в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 6 грудня, на День Святого Миколая, в Україні буде практично без опадів. Хоча сніг і дощ все ж таки "проскочать" у трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Без опадів, лише у Житомирській та Вінницькій областях невеликий сніг, а в Одеській - невеликий дощ", - розповіли синоптики.

На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура повітря

вночі

  • 3-8° морозу;
  • у Львівській, Чернігівській та Сумській областях 6- 11° морозу;
  • на Одещині та в Криму від 2° морозу до 3° тепла;

вдень

  • від 3° морозу до 2° тепла;
  • на Закарпатті та крайньому півдні країни 2-7° тепла.

На Миколая майже без опадів, але пощастить не всім. Де чекати дощ та сніг завтра в Україні

Погода в Україні в грудні 2023

У грудні 2023 року в Україні очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (у Криму до 4 градусів тепла). Середня місячна температура буде на 1-1,5 градусів вищою за норму. Докладніше - у матеріалі.

Для довідки

День Святого Миколая 6 грудня

Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів назад. Зокрема, День Святого Миколая, який раніше відзначався 19 грудня, "переїхав" на 6-те. Те саме стосується і Різдва – 25 грудня замість 7 січня. Тобто тепер цикл свят розпочинається з 18 листопада та закінчується 7 січня.

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