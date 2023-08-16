У Миколаєві зупинилися трамваї та тролейбуси, частково не працюють світлофори

У Миколаєві у середу, 16 серпня, тимчасово не працюють трамваї та тролейбуси. Причиною цього стали проблеми зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

За його словами, перебої у роботі електротранспорту сталися через аварію на підстанціях. Сталося аварійне відключення від живлення "Миколаївобленерго".

У Центральному та Інгульському районах Миколаєва зупинилися трамваї та тролейбуси. Також там частково не працюють світлофори.

"Проспекти Центральний та Миру, Херсонське шосе, район зоопарку та автовокзалу. Прошу водіїв та пішоходів бути уважними", - уточнив міський голова.

Відстежувати актуальний рух транспорту можна в режимі онлайн з допомогою мобільних додатків Eway та CityBus.

Оновлено о 12:15

Мер Миколаєва повідомив, що рух трамваїв і тролейбусів у місті відновлено.

Ситуація зі світлом в Україні

Після численних обстрілів енергосистеми України з боку окупантів ситуація зі світлом стабілізувалася. Проте енергетики попереджають, що зима може бути складною через нові атаки ворога.

Також у Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни намагаються налагодити виробництво ракет, щоб у холодний період знову обстрілювати Україну.

Крім того, українців закликають заощаджувати електроенергію у пікові години - з 16:00 до 23:00, оскільки енергетична система та деякі об'єкти ще повністю не відновилися.

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