У Миколаєві сталося аварійне відключення електроенергії: що відомо

Нагадаємо, минулого тижня енергетики компанії ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло майже 70 тисячам родин, чиї домівки були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Додамо, що 21 червня енергетики ДТЕК змогли відновити електрику в оселях понад 19,3 тисяч родин у Донецькій та Дніпропетровській областях. Світло зникло в домівках після ворожих обстрілів.

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