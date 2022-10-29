У Миколаєві повідомляють про вибухи: що відомо

Так, за інформацією місцевих жителів, звуки вибухів було чутно і в області, і в самому Миколаєві. Після чого над одним із районів області помітили густий дим.

Що саме спричинило вибухи, поки що незрозуміло. Офіційної інформації від військового командування на даний момент немає.

Тим часом у мережі показали кілька фотографій з місця інциденту.