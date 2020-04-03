С Микитася взыскали 80 млн гривен в пользу государства

Высший антикоррупционный суд взыскал с бизнесмена и экс-нардепа Максима Микитася 80 млн гривен за нарушение условий выхода под залог. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что сегодня следственный судья ВАКС по результатам рассмотрения ходатайства прокурора взыскал с Микитася залог в размере 80 млн гривен.

"Кроме того к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога в большем размере - 100 млн гривен с возложением соответствующих обязанностей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что залог взыскали в связи с тем, что Микитась нарушил одно из возложенных на него обязательств.

Напомним, Микитася подозревают в организации коррупционной схемы по завладению недвижимостью в Киеве. Речь идет о сговоре с бывшим командующим Национальной гвардии Украины Юрием Аллеровым. Согласно данной схемы, подконтрольный Микитасю застройщик строил жилищный комплекс на территории, закрепленной за Нацгвардией, по условию, что часть квартир зарезервируют за военнослужащими. Впоследствии вместо квартир в центральной части Киева военным предложили квартиры в другом районе, цены на жилье в котором гораздо ниже.