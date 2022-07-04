Мик Шумахер завоевал первые очки в карьере пилота Формулы-1: прогресс есть, но до отца далеко

В дождевой квалификации в Сильверстоуне немецкий пилот не смог продемонстрировать конкурентную скорость. Вместе с партнером по конюшне Кевином Магнуссеном он оказался в конце стартовой решетки, где начал гран-при с последнего ряда.

Однако хорошая форма во время гонки и удачная стратегия позволили Шумахеру-младшему побороться за очки. 23-летний пилот балансировал на грани зачетной десятки посреди гонки, но воспользовался выездом автомобиля безопасности на 39-м круге, заменил резину и оказался на 8-й строчке. Более того, немец активно прессинговал чемпиона мира Ферстаппена и едва не опередил его на последних метрах дистанции.

Но даже финиш восьмым обеспечил Шумахеру-младшему первые очки в карьере. Теперь в активе немецкого пилота "Хааса" 4 пункта. Чтобы открыть зачет, ему понадобился 31 старт в гран-при. Нынешний сезон – второй для Мика в Королевских автогонках.

Его отец – семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер – начал ярче. Он не финишировал в дебютной гонке за рулем "Джордана". Но когда пересел в болид "Бенеттона" на Гран-при Италии-1991, то сразу финишировал 5-м. А к концу сезона успел еще дважды финишировать 6-м.

Во втором же сезоне Шумахер-старший не только впервые поднялся на подиум (Мексика-1992), но и одержал дебютную победу (Спа) и финишировал 3-м в чемпионской гонке после ветеранов Мэнселла и Патрезе.

Лучше дела были и у дяди пилота "Хааса" – Ральфа Шумахера. Дебютным для него стал сезон-1997 за рулем "Джордана". Он не смог финишировать в двух первых гран-при (Австралия, Бразилия), но в третьей гонке сразу приехал на подиум в Аргентине за спинами Вильнева и Ирвайна.

Первую победу Ральф Шумахер отпраздновал после перехода в "Уильямс". Немец победил на Гран-при Сан-Марино в 2001 году и еще пять раз поднимался на вершину подиума в следующие два года. Стать чемпионом мира он так и не сумел, но дважды завершил сезон 4-м.

Будущее Мика Шумахера пока связано с "Хаасом". У ведущих команд чемпионата имеются длительные контракты с нынешними пилотами, поэтому его переход к грандам на сезон-2023 маловероятен. Интерес к немцу якобы проявляет "Астон Мартин", где он может заменить 4-кратного чемпиона Себастьяна Феттеля.

Бывшие команды легендарного отца пилота – "Феррари" и "Мерседес" – пока выбрали роль наблюдателей. Если Шумахер-младший будет прогрессировать, они обязательно предложат ему контракт. К примеру, после выхода на "пенсию" Льюиса Хэмилтона. Мониторинг продолжится уже на этой неделе – 8-10 июля пройдет Гран-при Австрии.