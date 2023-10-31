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Михайлюк не испортил победную кашу "Бостона": видео дебюта за "Селтикс" в НБА

Вашингтон, Вторник 31 октября 2023 10:22
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Михайлюк не испортил победную кашу "Бостона": видео дебюта за "Селтикс" в НБА Фото: Святослав Михайлюк провел первые минуты в регулярке (bdtonline.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Святослав Михайлюк дебютировал за "Бостон Селтикс" в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации 2023/24 против "Вашингтон Уизардс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Звезда сборной Украины начал очередной матч на скамье запасных бостонцев. В стартовой пятерке "Селтикс" вышли Холидей, Уайт, Порзингис, Тейтум и Браун.

Михайлюк в игре провел почти 5 минут. За отведенное время он успел набрать 3 очка и оформил 1 ассист. Универсальный баскетболист дважды бросал из-за "дуги", а метким оказался один из его бросков. По статистическому показателю "плюс-минус" украинец вышел на результат +1.

Стараниями Михайлюка и других "Бостон" одержал уверенную победу на выезде (126:107). "Селтикс" выиграли три из трех стартовых матчей сезона. Самым результативным в составе бостонцев в этот раз стал Джейлен Браун (36 пунктов, 6 подборов, 2 передачи).

Святослав Михайлюк в 2023 году

Сезон 2022/23 Михайлюк начал в составе "Нью-Йорка", а завершил – в майке "Шарлотта". Там украинец демонстрировал неплохую игру со средними цифрами 10.6 очков, 2.4 подбора, 2.7 передачи и 0.7 перехватов за 22.5 минуты на паркете.

С "Бостоном" Михайлюк подписал негарантированный контракт. Соглашение было рассчитано на 1 год. Ради выступлений за океаном украинец отказался от предложения афинского "Панатинаикоса". Перед стартом сезона договор стал постоянным, а зарплата Михайлюка выросла до 1,17 млн долларов.

В предсезонных матчах Михайлюк неплохо себя проявил. Универсал выходил на паркет в трех поединках "Селтикс". Самый результативный матч он сыграл против "Филадельфии" – 15 очков, 6 подборов и 2 ассиста за почти 19 минут в игре.

К слову, ранее составили рейтинг самых оплачиваемых игроков НБА с Джеймсом во главе.

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