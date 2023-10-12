UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Михайлюк став другим бомбардиром "Бостона" в перемозі над "Філадельфією"

Фото: Святослав Михайлюк прагне залишитися в ростері "Селтікс" (henryherald.com)
Автор: Антон Федорців

Український баскетболіст Святослав Михайлюк доклався до перемоги "Бостон Селтікс" у передсезонному матчі проти "Філадельфії Севенті Сіксерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

 

Зірка збірної України розпочав на лаві запасних бостонців. Натомість до стартової п'ятірки "Селтікс" потрапили Хаузер, Порзінгіс, Хорфорд, Вайт і Холідей.

Михайлюк провів на паркеті майже 19 хвилин. За цей час він встиг набрати 15 очок, зробив 6 підбирання і віддав 2 передачі. Українець став другим за результативністю у складі "Бостона" після оборонця Прітчарда (17 пунктів). Бостонці здолали "Філадельфію" на виїзді (112:101).

Універсал із Черкас реалізував п'ять кидків із гри (6 спроб). Зокрема, влучними були три з чотирьох триочкових Михайлюка. Він також реалізував 2 штрафних кидки (дві спроби). Окрім того, українець обійшовся без персональних фолів.

Святослав Михайлюк у 2023 році

Сезон 2022/23 Михайлюк розпочав у складі "Нью-Йорка", а завершив – у майці "Шарлотта". Там українець демонстрував непогану гру зі середніми цифрами 10.6 очок, 2.4 підбирання, 2.7 передачі та 0.7 перехоплень за 22.5 хвилини на паркеті.

Із "Бостоном" Михайлюк підписав контракт у вересні. Угода розрахована на 1 рік. Заради виступів за океаном українець відмовився від пропозиції афінського "Панатінаїкоса".

У передсезонному календарі "Бостона" заплановані ще два поєдинки з колишніми командами Михайлюка. 17 жовтня "Селтікс" зустрінуться з "Нью-Йорком", а 19 жовтня зіграють проти "Шарлотта". Перший матч сезону НБА – 25 жовтня проти "Нікс".

До слова, раніше Михайлюк результативно дебютував за "Бостон" проти "Нью-Йорка".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол