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Михайлюк став другим бомбардиром "Бостона" в перемозі над "Філадельфією"

Філадельфія, Четвер 12 жовтня 2023 10:19
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Михайлюк став другим бомбардиром "Бостона" в перемозі над "Філадельфією" Фото: Святослав Михайлюк прагне залишитися в ростері "Селтікс" (henryherald.com)
Автор: Антон Федорців

Український баскетболіст Святослав Михайлюк доклався до перемоги "Бостон Селтікс" у передсезонному матчі проти "Філадельфії Севенті Сіксерс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Зірка збірної України розпочав на лаві запасних бостонців. Натомість до стартової п'ятірки "Селтікс" потрапили Хаузер, Порзінгіс, Хорфорд, Вайт і Холідей.

Михайлюк провів на паркеті майже 19 хвилин. За цей час він встиг набрати 15 очок, зробив 6 підбирання і віддав 2 передачі. Українець став другим за результативністю у складі "Бостона" після оборонця Прітчарда (17 пунктів). Бостонці здолали "Філадельфію" на виїзді (112:101).

Універсал із Черкас реалізував п'ять кидків із гри (6 спроб). Зокрема, влучними були три з чотирьох триочкових Михайлюка. Він також реалізував 2 штрафних кидки (дві спроби). Окрім того, українець обійшовся без персональних фолів.

Святослав Михайлюк у 2023 році

Сезон 2022/23 Михайлюк розпочав у складі "Нью-Йорка", а завершив – у майці "Шарлотта". Там українець демонстрував непогану гру зі середніми цифрами 10.6 очок, 2.4 підбирання, 2.7 передачі та 0.7 перехоплень за 22.5 хвилини на паркеті.

Із "Бостоном" Михайлюк підписав контракт у вересні. Угода розрахована на 1 рік. Заради виступів за океаном українець відмовився від пропозиції афінського "Панатінаїкоса".

У передсезонному календарі "Бостона" заплановані ще два поєдинки з колишніми командами Михайлюка. 17 жовтня "Селтікс" зустрінуться з "Нью-Йорком", а 19 жовтня зіграють проти "Шарлотта". Перший матч сезону НБА – 25 жовтня проти "Нікс".

До слова, раніше Михайлюк результативно дебютував за "Бостон" проти "Нью-Йорка".

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