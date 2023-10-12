Михайлюк стал вторым бомбардиром "Бостона" в победе над "Филадельфией"

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк приложился к победе "Бостон Селтикс" в предсезонном матче против "Филадельфии Севенти Сиксерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Звезда сборной Украины начал на скамье запасных бостонцев. В свою очередь в стартовую пятерку "Селтикс" попали Хаузер, Порзингис, Хорфорд, Уайт и Холидей.

Михайлюк провел на паркете около 19 минут. За это время он успел набрать 15 очков, сделал 6 подборов и отдал 2 передачи. Украинец стал вторым по результативности в составе "Бостона" после защитника Притчарда (17 пунктов). Бостонцы одолели "Филадельфию" на выезде (112:101).

Универсал из Черкасс реализовал пять бросков из игры (6 попыток). В частности, точными были три из четырех трехочковых Михайлюка. Он также реализовал 2 штрафных броска (две попытки). Кроме того, украинец обошелся без персональных фолов.

Святослав Михайлюк в 2023 году

Сезон 2022/23 Михайлюк начал в составе "Нью-Йорка", а завершил – в майке "Шарлотта". Там украинец демонстрировал неплохую игру со средними цифрами 10.6 очков, 2.4 подбора, 2.7 передачи и 0.7 перехватов за 22.5 минуты на паркете.

С "Бостоном" Михайлюк подписал контракт в сентябре. Соглашение рассчитано на 1 год. Ради выступлений за океаном украинец отказался от предложения афинского "Панатинаикоса".

В предсезонном календаре "Бостона" запланированы еще два поединка с бывшими командами Михайлюка. 17 октября "Селтикс" встретятся с "Нью-Йорком", а 19 октября сыграют против "Шарлотта". Первый матч сезона НБА – 25 октября против "Никс".