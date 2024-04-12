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Михайлюк солідним виступом не зупинив поразку "Бостона" в НБА: хайлайти українця

Бостон, П'ятниця 12 квітня 2024 10:43
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Михайлюк солідним виступом не зупинив поразку "Бостона" в НБА: хайлайти українця Фото: Святослав Михайлюк провів на паркеті 13 хвилин (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Зірка збірної України Святослав Михайлюк у складі "Бостон Селтікс" програв домашній матч регулярної першості Національної баскетбольної асоціації проти "Нью-Йорк Нікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Українець звично розпочав на лаві запасних. Джо Маззулла випустив у старті Холідея, Вайта, Порзінгіса, Тейтума та Брауна.

Михайлюк отримав ігрові хвилини згодом. На майданчику він провів майже 13 хвилин. За відведений час він встиг набрати 9 очок, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі. Результат універсала за статистичним показником "плюс-мінус" виявився позитивним (+21).

Із гри Михайлюк виконав 5 кидків, зокрема чотири з-за "дуги". Влучними виявилися три спроби українця на три очки. Оборонець з навиками форварда обійшовся без втрат м'яча та персональних фолів. Утім, врятувати "Селтікс" від першої домашньої поразки в сезоні не зумів (109:118).

Натомість інший українець – Олексій Лень – провів 11 хвилин у складі "Сакраменто". Він набрав 2 очки, зробив 1 підбирання і оформив 1 асист. "Кінгз" на домашній арені зазнав поразки від "Нью-Орлеана" (123:135).

До слова, раніше комісар НБА Сільвер пригрозив форварду "Торонто" пожиттєвим баном.

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