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Михайлюк повернувся: українець зробив різницю в матчі за "Юту"

США, Понеділок 06 січня 2025 12:16
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Михайлюк повернувся: українець зробив різницю в матчі за "Юту" Фото: Святослав Михайлюк (nba.com)
Автор: Андрій Костенко

У ніч проти 6 січня в Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату за участю команд українських легіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Атакувальний захисник "Юти Джаз" Святослав Михайлюк після кількох поєдинків на лаві запасних та невдалих виходів, нарешті показав свою бомбардирські якості. Його команда здолала на виїзді "Орландо" з розривом у 13 очок (105:92). 12 балів з цієї різниці – на рахунку українця.

Михайлюк провів на майданчику 20 хвилин, реалізувавши 3 з 3-х двоочкових і 2 з 6-ти триочкових кидків. У його активі також по 4 підбирання і результативні передачі.

На свою користь завершив черговий поєдинок і клуб іншого вітчизняного представника в лізі – "Сакраменто" Олексія Леня. Команда здобула впевнену перемогу, розгромивши "Голден Стейт" – 129:99. Український центровий був у грі майже 10 хвилин і набрав 2 пункти (реалізував свій єдиний кидок з гри). Крім того, на його рахунку 1 підбирання та 1 передача.

У поточному чемпіонаті "Юта" здобула 9 перемог у 34-х матчах та йде 14-ю (з 15-ти команд) у Західній конференції. У "Сакраменто" – 17 успішних поєдинків з 36-ти. Команда Леня, яка також грає в Західному дивізіоні, йде 11-тю. Обидва клуби українців наразі не проходять до плей-офф.

Раніше капітан збірної України не залишив шансів "Барселоні" в каталонському баскетбольному дербі.

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