Михайлюк вернулся: украинец сделал разницу в матче за "Юту"

В ночь на 6 января в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи регулярного чемпионата с участием команд украинских легионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Атакующий защитник "Юты Джаз" Святослав Михайлюк после нескольких поединков на скамейке запасных и неудачных выходов, наконец показал свои бомбардирские качества. Его команда одолела на выезде "Орландо" с разрывом в 13 очков (105:92). 12 баллов из этой разницы - на счету украинца.

Михайлюк провел на площадке 20 минут, реализовав 3 из 3-х двухочковых и 2 из 6-ти трехочковых бросков. В его активе также по 4 подбора и результативные передачи.

В свою пользу завершил очередной поединок и клуб другого отечественного представителя в лиге - "Сакраменто" Алексея Леня. Команда одержала уверенную победу, разгромив "Голден Стейт" - 129:99. Украинский центровой был в игре почти 10 минут и набрал 2 пункта (реализовал свой единственный бросок с игры). Кроме того, на его счету 1 подбор и 1 передача.

В текущем чемпионате "Юта" одержала 9 побед в 34-х матчах и идет 14-й (из 15-ти команд) в Западной конференции. У "Сакраменто" - 17 успешных поединков из 36-ти. Команда Леня, которая также играет в Западном дивизионе, идет 11-й. Оба клуба украинцев пока не проходят в плей-офф.