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Михайлюк непереконливо взяв участь в розгромі "Юти": нарізка всіх дій українця в НБА

Бостон, Субота 06 січня 2024 10:29
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Михайлюк непереконливо взяв участь в розгромі "Юти": нарізка всіх дій українця в НБА Фото: Святослав Михайлюк набрав лише 3 пункти за 15 хвилин (hjnews.com)
Автор: Антон Федорців

Універсальний виконавець "Бостон Селтікс" Святослав Михайлюк отримав солідні ігрові хвилини проти "Юти Джаз" у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Традиційно 26-річний оборонець з навиками форварда розпочав матч на лаві запасних. Натомість у стартовій п'ятірці "Селтікс" вийшли Холідей, Вайт, Порзінгіс, Тейтум і Браун.

Утім, розвиток подій на паркеті дозволив тренерському штабу "Бостона" задіяти весь ростер команди. Свої майже 15 хвилин слави (14:50) отримав і Михайлюк. Українець намагався бути корисним по обидва боки майданчика, але повністю розкрити універсалізм не вдалося.

За відведений час він встиг набрати 3 очки та зробив 3 підбирання. Михайлюк 6 разів намагався поцілити в кошик дальніми кидками. Проте, лише одна його спроба виявилася влучною. Ще одного разу зірка збірної України не зміг набрати 2 пункти під щитом "Джаз".

За статистичним показником "плюс-мінус" результат Михайлюка виявився негативним (-6). Він також двічі сфолив, але обійшовся без втрат м'яча. "Бостон" відсвяткував легку домашню перемогу (126:97) та закріпив лідерство в Східній конференції НБА.

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