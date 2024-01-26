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Михайлюк із крихтами часу долучився до розгромної перемоги "Бостона" в НБА: хайлайти українця

Маямі, П'ятниця 26 січня 2024 10:17
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Михайлюк із крихтами часу долучився до розгромної перемоги "Бостона" в НБА: хайлайти українця Фото: Святослав Михайлюк набрав 6 пунктів проти "Маямі" (ncnewsonline.com)
Автор: Антон Федорців

Універсал "Бостон Селтікс" Святослав Михайлюк отримав ігрові хвилини в протистоянні з "Маямі Гіт" у регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Український баскетболіст розпочав матч на лаві запасних. У стартовій п'ятірці "Селтікс" натомість з'явилися Холідей, Вайт, Порзінгіс, Тейтум і Браун.

Перебіг подій на майданчику, однак, дозволив менеджеру "Бостона" Джо Маззуллі використати фактично всіх доступних виконавців. Наприклад, Михайлюк провів на паркеті понад три хвилини. За цей час оборонець з навиками форвардами встиг набрати 6 очок.

26-річний українець виконав дві спроби з гри, обидві – на три очки. Цього разу кидки Михайлюка з-за "дуги" були влучними на 100%. За статистичним показником "плюс-мінус" результат універсала теж виявився позитивним (+2). "Бостон" же легко здолав "Маямі" (143:110).

Святослав Михайлюк у сезоні 2023/24

Влітку відхилив пропозицію афінського "Панатінаїкоса". У вересні підписав негарантований контракт із "Бостоном" на 1 рік. Угода стала постійною перед стартом сезону, а зарплата українця тоді зросла до 1,17 млн доларів.

Михайлюк непогано себе проявив у передсезонних матчах. Найрезультативніший поєдинок зіграв проти "Філадельфії" – 15 очок, 6 підбирань і 2 асисти за майже 19 хвилин на майданчику. На офіційному рівні Михайлюк дебютував за "Бостон" проти "Вашингтона" 30 жовтня (3 очки та 1 асист за 5 хвилин у грі).

Нинішній сезон – шостий для українця на рівні НБА. Актуальні середні цифри – 2.5 очки, 0.9 підбирань, 0.3 передач, 0.3 перехоплень за 7.7 хвилин у грі. У листопаді-грудні мав триматчеву серію без результативних дій, але нещодавно отримав гарантований контракт від "Селтікс".

До слова, раніше "Прометей" переграв тель-авівський "Хапоель" у групі Єврокубка.

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