Михайлюк допоміг розбити "Портленд", Лень без очок у Нью-Йорку: як зіграли українці в НБА
Зірки збірної України Святослав Михайлюк і Олексій Лень провели чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації за "Бостон Селтікс" і "Сакраменто Кінгз" відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
26-річний Михайлюк традиційно розпочав на лаві запасних. У стартовій п'ятірці "Селтікс" з'явилися Холідей, Вайт, Порзінгіс, Хорфорд і Браун. Передусім їхніми зусиллями вдалося переграти "Портленд" (124:107).
Перебіг подій на паркеті дозволив Джо Маззулі використати й резервістів. Українець отримав рівно 12 хвилин, щоб проявити свої здібності. Універсал "Бостона" за відведений час встиг набрати 5 очок, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі. Він реалізував по одному дво- та триочковому (4 спроби).
Натомість 30-річний Лень знову опинився в ролі дублера Сабоніса-молодшого. Литовець сформував стартовий склад "Кінгз" разом із Фоксом, Еллісом, Мюрреєм і Барнсом.
Українець отримав свої хвилини згодом. На майданчику центровий провів понад 9 хвилин. Очок Лень набрати не встиг, але виконав 3 підбирання і віддав 3 асисти. За статистичним показником "плюс-мінус" його результат виявився позитивним (+3), а "Сакраменто" розгромив "Бруклін" (107:77).
До слова, раніше Джеймс-молодший оголосив рішення щодо участі в драфті НБА-2024.
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