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Михайлюк у дебюті за "Юту" не відвернув розгром від "Денвера": хайлайти

Фото: Святослав Михайлюк у таборі національної команди (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Українець Святослав Михайлюк провів перший офіційний матч у складі "Юти Джаз". Середняк Національної баскетбольної асоціації безапеляційно поступився "Денвер Наггетс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Оборонець з навиками форварда розпочав на лаві запасних. Натомість у стартовій п'ятірці "джазменів" з'явилися Джордж, Секстон, Кесслер, Філіповскі та Вільямс.

Михайлюк вийшов на майданчик згодом і провів на паркеті понад 15 хвилин. За відведений час універсал набрав 6 очок, зробив 1 підбирання і віддав 2 передачі. За статистичним показником "плюс-мінус" результат українця виявився негативним (-1).

Із гри Михайлюк кинув 6 разів, зокрема 5 спроб він виконав із-за "дуги". Влучними виявилися два триочкові універсала. Український баскетболіст оформив 1 перехоплення, двічі сфолив і два рази втратив м'яч, а "Юта" відстала на 26 пунктів (103:129).

 

 

Хто такий Святослав Михайлюк

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". Дебютував на професіональному рівні в сезоні 2012/13 у складі рідного клубу.

За океан переїхав у 2014 році та захищав кольори "Канзас Джейгокс" у Національній асоціації студентського спорту (NCAA). На драфті НБА-2018 обраний "Лейкерс" під 47-м номером. Підписав 3-річний контракт із каліфорнійцями на 4,6 млн доларів, але "озерники" через півроку обміняли його в "Детройт".

Пізніше грав за "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк" і "Шарлотт". Перед стартом минулого сезону приєднався до "Бостона" та в статусі рольовика став чемпіоном асоціації. Цьогоріч підписав із "Ютою" гарантований на 3 роки договір.

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