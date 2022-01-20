Мигранты прорывались из Беларуси: Польский военный попал в больницу
За прошлые сутки, 19 января, 38 иностранцев, при поддержке белорусских служб, пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Они проявляли агрессию к польским пограничникам на границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы Польши в Твиттере.
"За минувшие сутки, 19 января, польско-белорусскую границу пытались пересечь 38 человек. На отрезке, охраняемом пограничной заставой в Мельнике, группа из 30 человек силой форсировала границу", - говорится в сообщении.
При этом сообщается, что были задержаны граждане Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии.
Кроме того, польский пограничник получил ранение. Его ударили камнем по голове. Он был доставлен в больницу.
Напомним, в Польше за первую половину января 2022 года зафиксировали уже более 500 попыток пересечения границы из Беларуси. В том числе пресечено и ряд силовых попыток прорыва польско-белорусской границы.