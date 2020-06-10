Мифы об МВФ. Или почему Украина снова попросила о помощи

Полтора года Украина не получала денег от МВФ. Но эпидемия, надвигающийся экономический кризис и огромные долги ускорили переговоры, заставив руководство страны быть более решительным. Например, как в случае с банковским законом.

Во вторник Совет директоров Фонда утвердил кредитную программу для Украины на 5 млрд долларов, из которых 2,1 млрд долларов поступит в госбюджет в ближайшие дни.

Новую программу Stand-by можно считать облегченной, поскольку она не предусматривает сложных реформ по типу открытия рынка земли или создания Антикоррупционного суда, как это было ранее. Но в Фонде, как и прежде, ожидают от власти рыночных тарифов на газ, усиления борьбы с коррупцией и взвешенных трат из госбюджета.

Могла ли Украина обойтись сейчас без привлечения помощи МВФ?

Испытание "коронакризисом"

За последнее время десятки стран обратились к Фонду из-за пандемии коронавируса. И едва ли Украина, столкнувшаяся с экономическими проблемами еще до карантина, могла себе позволить не быть в их числе. И тому есть несколько причин.

Во-первых, деньги по новой программе идут не в резервы НБУ, а в бюджет, дефицит которого из-за карантина и борьбы с пандемией вырос до 300 млрд гривен. Компенсировать разницу между доходами и расходами казны можно или новыми займами, или продажей госимущества.

Во-вторых, "под МВФ" идут другие кредиторы. Это крайне важно, учитывая крупные выплаты по госдолгу в этом и следующем году. Наличие программы как таковой позволяет рассчитывать на кредиты от Еврокомиссии, Всемирного банка и т.д. Экспертиза, которую Фонд проводит по стране, не вызывает сомнений у других международных институций.

В-третьих, инвесторы, которые вкладываются в госбумаги, склонны охотнее выкупать госдолг стран с не очень высоким кредитным рейтингом, но имеющих программы с МВФ. Не говоря уже о том, что это еще, как правило, и дешевле, чем размещать облигации на внешних рынках без действующей программы с Фондом.

В-четвертых, перечисленные факторы позволяют рассчитывать на относительную финансовую стабильность в стране (в том числе и на валютном рынке). Что отчасти снимает с власти политическое давление и позволяет избежать социального недовольства.

Несмотря на это, еще за несколько дней до заседания в Вашингтоне черновой вариант письма о намерениях, подписанного руководством страны, попал в СМИ. Предсказуемо вызвав бурю критики со стороны как оппозиции, так и некоторых политиков в команде власти, истолковавших документ на свой лад.

Вечный должник

Программы МВФ – удобный объект для критики со стороны оппозиции при любой власти. И, как ни странно, не столько критики самого МВФ, сколько правительства, неспособного справиться с проблемами в экономике и вынужденного обращаться за помощью к кредиторам.

История сотрудничества Украины и МВФ напоминает отношения капризного пациента с врачом. Больной сперва просит доктора вылечить сложную и запущенную болезнь. Но, как только начинает идти на поправку, упрекает медика в неправильно поставленном диагнозе и отказывается принимать препараты. И эта ситуация повторяется раз за разом.

Независимо от списка партий в правящей коалиции, фамилий президента и премьер-министра, власти в Украине часто задействовали МВФ, чтобы оправиться от очередного кризиса, пересидеть экономическую бурю и принять непопулярные реформы. Прикрывшись при этом обязательствами перед неуступчивым кредитором.

Но только став на ноги и отряхнувшись от проблем, украинская сторона тут же начинает сдавать назад, ориентируясь уже на политические последствия. Что интересно: ни одно правительство Украины за много лет не довело до конца ни одну из уже закрытых 10 программ с МВФ. И в общей сложности по утвержденным программам страна выбрала менее половины из возможных кредитов.

Зачастую это было связано со сменой политических элит, выборами и последующей передачей власти, или банальным отказом продолжать реформы. Иногда это накладывалось на то, что просто уже не требовались деньги.

Были и скандалы. Как, например, в 2009 году, когда в МВФ прямо указали, что перестают кредитовать Украину, поскольку власти нарушили договоренность и повысили перед президентскими выборами пенсии и зарплаты. И это при том, что часть траншей по программе более чем десятилетней давности и так изначально была потрачена на соцвыплаты и зарплаты бюджетникам. Это был период президента Виктора Ющенко и премьера Юлии Тимошенко.

А Николай Азаров, будучи премьером, отказался от сотрудничества с МВФ буквально накануне Евромайдана, в ноябре 2013 года. Это решение он тогда мотивировал тем, что Фонд требовал повысить тарифы на газ и отопление, заморозить рост минимальной зарплаты и отменить налоговые льготы для аграриев. Громко хлопнув дверью перед миссией Фонда и оказавшись с пустой казной, тогдашнее руководство страны в лице Виктора Януковича позже обратилось за кредитом к России.

Не гладко складывались отношения с МВФ и у власти после Революции достоинства. Споры возникали вокруг стоимости газа для населения, пенсионной реформы и работы антикоррупцинных органов. Уже у новой команды времен Зеленского тоже не без проблем прошло принятие земельной реформы и закона о невозврате "лопнувших" банков их экс-владельцам. И десять лет назад, и сейчас риторика власти остается прежней: реформы нужны, чтобы получить кредит МВФ.

Как и любой кредитор, а не благотворительная организация, МВФ хочет, чтобы заемщик жил по средствам и мог платить по счетам. Часто рецепты спасения экономики универсальны для разных стран, что дает повод для критики Фонда. Но и проблемы у стран, обращающихся за помощью к МВФ, как правило, похожи: раздутые социальные расходы, неконтролируемая инфляция, слабое наполнение госбюджета. А потому каждый раз изобретать велосипед, составляя уникальный план восстановления для стран, как Украина, потребности нет.

Чего не хотят украинцы и что якобы требует МВФ? Увеличения коммунальных тарифов, повышения пенсионного возраста, продажи земли (особенно иностранцам), ликвидации упрощенной системы налогообложения, распродажи госимущества.

Но говоря о том, что МВФ требует повышения пенсионного возраста, критики недоговаривают о "дыре" в Пенсионном фонде и "теневой" занятости. Или жалуясь на условия о росте тех же тарифов на газ, оппоненты экономического подхода МВФ умалчивают о злоупотреблениях в энергетическом секторе при нерыночных ценах, на чем зарабатывают финансово-промышленные группы.

А истории о приватизации украинских предприятий (давно убыточных и неэффективных) в угоду иностранцам, как правило, не сопровождаются удручающей финансовой отчетностью и томами уголовных дел о коррупции в госсекторе. Такая недосказанность создает почву для манипуляций политиков и страхов населения.

Но образ МВФ в виде бескомпромиссного и жесткого ревизора, годами коллективно создаваемый украинской властью, позволяет каждому президенту и правительству размывать, если вовсе не снимать с себя ответственность за сложные, но часто необходимые решения.

Меморандум с МВФ, вопреки устоявшимся в широких массах мнениям, это не составленный в штаб-квартире в Вашингтоне список задач, без выполнения которых страна не получит деньги. Над документом вместе с экспертами Фонда работает украинская команда, предлагая свои варианты, как страна будет выходить из кризиса и вписываться в рамки бюджетного дефицита.

Более того, как показала практика работы украинской власти с Фондом, МВФ можно переубедить, если предложить разумные аргументы. Так было с пенсионной реформой, когда удалось избежать повышения пенсионного возраста, но пересмотреть подход к страховому стажу.

Так было и с тарифами на газ, когда была найдена рыночная формула и внедрена система адресных субсидий с прекращением неконтролируемых дотаций НАК "Нафтогазу". А потому упреки в том, что МВФ бескомпромиссен – скорее, оправдание для тех, кто вовсе не готов брать на себя политическую ответственность.

На заглавном фото президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева (president.gov.ua)