Мифы и ложные представления о коронавирусе: что важно знать

Человек в маске (РБК-Украина)

Антибиотики применяются для лечения COVID-19

Это утверждение не верно. Заболевание COVID-19 обусловлено наличием в организме коронавируса SARS-CoV-2, а не бактерий. Антибиотики не действуют на коронавирус и не применяются для профилактики или лечения болезни. При этом антибактериальная терапия может быть назначена в случае развития осложнений у лиц с подтвержденным диагнозом.

Использование вакцин от пневмонии эффективно для профилактики коронавируса

Это миф . Новый коронавирус отличается от ранее известных штаммов вирусов, поэтому для него требуется специальная вакцина. В настоящий момент разработка препарата для лечения и профилактики COVID-19 еще не завершена. Существующие вакцины, например, пневмококковая, вакцина против гемофильной палочки типа В, не имеют эффективности при коронавирусе.

COVID-19 заражаются только пожилые люди

Данное утверждение не верно . Заболеванию коронавирусом подвержены люди всех возрастных категорий. Однако лица пожилого возраста (старше 60 лет) и люди с хроническими патологиями имеют более высокий риск развития осложнений при COVID-19.

Переболевший COVID-19 становится пожизненным носителем вируса

Это миф. Большинство зараженных коронавирусной инфекцией проходят успешное лечение. В 80% случаев заболевание имеет легкую форму. Наличие COVID-19 у пациента не означает, что после выздоровления коронавирус останется в его организме пожизненно.

Мухи и комары могут быть переносчиками коронавируса

Ложное утверждение. Коронавирус передается воздушно-капельным путем при разговоре, чихании, кашле инфицированного, либо при контакте с загрязненными поверхностями. На данный момент нет доказательств того, что инфекцию могут переносить домашние мухи. Также коронавирус не распространяется посредством комариных укусов.

Коронавирус погибает при температуре свыше 25°С

Это миф. Солнечное тепло и жаркий климат не защищают от заражения коронавирусом. Случаи COVID-19 зафиксированы среди жителей всех континентов, в т.ч. у населения тропических стран.

COVID-19 распространяется через мобильные сети 5G

Это миф . Коронавирус не передается по волнам мобильной или радиосвязи. Случаи заболевания выявлены в странах, где нет покрытия сетями 5G. Коронавирусная инфекция имеет аэрозольный и контактно-бытовой механизм распространения.

Употребление алкоголя защищает от коронавируса

Данное утверждение ложно. Спиртосодержащие напитки не могут использоваться ни для профилактики, ни для лечения COVID-19. Употребление алкоголя имеет негативное влияние на состояние здоровья и повышает риск развития широкого ряда заболеваний.

Диагностировать COVID-19 можно при помощи задержки дыхания

Это миф. Способность остановки дыхание в течение 10 секунд без дальнейшего возникновения кашля не является методом выявления коронавирусной инфекции. Только лабораторный тест может достоверно подтвердить наличие вируса в организме.

Во время занятий спортом необходимо носить маску