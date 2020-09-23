Міфи й хибні уявлення про коронавирус: що важливо знати

Людина в масці (РБК-Україна)

Антибіотики застосовуються для лікування COVID-19

Це твердження не вірне. Захворювання COVID-19 обумовлено наявністю в організмі коронавірусу SARS-CoV-2, а не бактерій. Антибіотики не діють на коронавірус і не застосовуються для профілактики або лікування хвороби. При цьому антибактеріальна терапія може бути призначена в разі розвитку ускладнень у осіб з підтвердженим діагнозом.

Використання вакцин від пневмонії ефективне для профілактики коронавіруса

Це міф . Новий коронавірус відрізняється від раніше відомих штамів вірусів, тому для нього потрібна спеціальна вакцина. У даний момент розробка препарату для лікування і профілактики COVID-19 ще не завершена. Існуючі вакцини, наприклад, пневмококова, вакцина проти гемофільної палички типу В, не мають ефективності при коронавирусі.

COVID-19 заражаються тільки літні люди

Дане твердження не вірне . Захворюванню коронавірусом схильні люди всіх вікових категорій. Однак особи похилого віку (старше 60 років) та люди з хронічними патологіями мають більш високий ризик розвитку ускладнень при COVID-19.

Перехворілий COVID-19 стає довічним носієм вірусу

Це міф. Більшість заражених коронавирусною інфекцією проходять успішне лікування. У 80% випадків захворювання має легку форму. Наявність COVID-19 у пацієнта не означає, що після одужання коронавірус залишиться в його організмі довічно.

Мухи і комарі можуть бути переносниками коронавірусу

Помилкове твердження. Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом при розмові, чханні, кашлі інфікованого або при контакті із забрудненими поверхнями. На даний момент немає доказів того, що інфекцію можуть переносити домашні мухи. Також коронавірус не поширюється за допомогою комариних укусів.

Коронавірус гине при температурі понад 25°С

Це міф. Сонячне тепло і жаркий клімат не захищають від зараження коронавірусом. Випадки COVID-19 зафіксовані серед жителів усіх континентів, в т. ч. у населення тропічних країн.

COVID-19 поширюється через мобільні мережі 5G

Це міф . Коронавірус не передається по хвилях мобільного або радіозв'язку. Випадки захворювання виявлені у країнах, де немає покриття мережами 5G. Коронавірусна інфекція має аерозольний і контактно-побутовий механізм поширення.

Вживання алкоголю захищає від коронавіруса

Дане твердження хибне. Спиртовмісні напої не можуть використовуватися ні для профілактики, ні для лікування COVID-19. Вживання алкоголю має негативний вплив на стан здоров'я і підвищує ризик розвитку широкого ряду захворювань.

Діагностувати COVID-19 можна за допомогою затримки дихання

Це міф. Здатність зупинки дихання протягом 10 секунд без подальшого виникнення кашлю не є методом виявлення коронавірусної інфекції. Тільки лабораторний тест може достовірно підтвердити наявність вірусу в організмі.

Під час занять спортом необхідно носити маску