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Міфи і реальність: Чи можна зробити волосся густим?

 

У багатьох людей спостерігається проблема з волоссям, тому для них актуальним є питання щодо збільшення об'єму та густоти. Для цього існує кілька варіантів, що дає змогу активізувати ріст і зробити локони більш привабливими. Особливим попитом користується французька косметика Керастаз люкс класу. Це професійні засоби в асортименті, призначені для вирішення конкретних проблем. Ще одним популярним брендом є Евіденс, а за посиланням https://bonvivant.ua/ua-evidens-de-beaute/ можна замовити продукцію цього французько-японського виробника.

Міфи і реальність: Чи можна зробити волосся густим?

Більшість людей з тонкими пасмами цікавить питання: чи можна зробити волосся густим? Варто зазначити, що густота закладена на генетичному рівні і вирішити цю проблему досить складно, але реально.

Міфи про те, як зробити волосся густим

Існує кілька міфів для підвищення густоти волосся. Перший - шампунь потрібно регулярно міняти. Другий - часте розчісування корисне. Третій - ігнорування кондиціонером. Четвертий - не обов'язково купувати засоби за типом волосся.

Реальні способи поліпшення густоти волосся

Зробити волосся густим реально за допомогою правильного догляду та живлення. Комплексний підхід допоможе надати більше об'єму і густоти, і зробити пасма блискучими і здоровими.

Слід дотримуватися рекомендацій фахівців. До них належать:

  • збагачення раціону вітамінами і мінералами (мідь, цинк, вітаміни групи В, Омега-3 та ін.);
  • вживання достатнього обсягу чистої води на добу;
  • застосування якісних доглядових засобів;
  • виконання масажу голови для поліпшення кровообігу й активізації росту;
  • забезпечення захисту волосся від зовнішнього негативного впливу (морозу, вітру, ультрафіолету тощо).

Професійні методи потовщення волосся та їхня ефективність

Фахівці відповідають на питання, що робити, щоб волосся стало густішим і об'ємнішим. Для цього необхідно використовувати професійні засоби від перевірених виробників. Це може бути не тільки шампунь і кондиціонер, а й інші - маски, спреї, сироватки, олії, муси тощо.

Кожен продукт має своє призначення та особливості застосування. Перед використанням краще проконсультуватися з трихологом. Він допоможе підібрати правильний комплекс.

Рекомендації щодо догляду за волоссям і зміцнення його здоров'я

Чи можна зробити волосся густим докладніше розповість лікар-трихолог. Його рекомендації для зміцнення волосся:

  • використання відповідного гребінця;
  • не розчісувати мокре волосся;
  • користування фарбою без агресивних компонентів;
  • скоротити застосування фена і гарячих приладів для укладання;
  • використання засобів термозахисту;
  • позбавлення від посічених кінчиків;
  • застосування комплексу доглядових засобів відповідно до призначення;
  • дотримання збалансованого харчування тощо.

Також не варто ігнорувати застудні, шкірні та інфекційні захворювання, проходити профілактичні огляди і стежити за здоров'ям загалом

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