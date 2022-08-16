В МИДе назвали недействительным "суд" над иностранцами на Донбассе

"Суд" над иностранцами, которые воевали против России на стороне Украины, в так называемой "ДНР" является фиктивным и незаконным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Международное гуманитарное право должно применяться ко всем военнопленным и задержанным гражданским лицам", - уточнил спикер.

По словам Николенко, это еще одно доказательство того, что Москва грубо нарушает правила ведения войны.

"Фиктивный суд России на Донбассе над иностранными военнослужащими ВСУ и гуманитарным работником является ничтожным", - заявил он.

Как сообщалось, иностранцам из Швеции, Хорватии и Великобритании, которые воевали против России на стороне Украины, огласили "обвинения" в наемничестве в самопровозглашенной "ДНР".

Кроме того, "суд" так называемой "ДНР" приговорил к смертной казни еще трех иностранцев, воевавших на стороне Украины.

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