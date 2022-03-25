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МИД о заявлениях Венгрии: мы уже слышали эти нарративы от чиновников России

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Киев, Пятница 25 марта 2022 15:10
МИД о заявлениях Венгрии: мы уже слышали эти нарративы от чиновников России Фото: Олег Николенко (facebook.com)
Автор: RBC.UA

Венгрия не будет поддерживать расширение санкций против России. Спикер МИД прокомментировал эти заявления у себя на странице в Facebook.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Спикера МИД в Facebook.

"Мы уже слышали эти нарративы от российских чиновников", - заявил спикер МИД.

Он добавил, что теперь речь не только об интересах и безопасности украинского народа, но и об фундаментальных принципах, на которых основана Европа, в частности венгерское общество.

"Поддержать одной рукой Украину, другой финансировать агрессию РФ, закупка нефти и газа - это, собственно, дать России больше пространства для шагания и убийства", - подытожил Николенко.

Напомним, что Канада ввела новый пакет санкций против России.

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