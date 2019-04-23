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В МИД заявили, что Россия изменила "тон разговора" об украинских моряках

Новости » Политика    23.04.2019 - 18:19
В МИД заявили, что Россия изменила "тон разговора" об украинских моряках
Фото: Елена Зеркаль (mfa.gov.ua)

По словам Зеркаль, РФ "перешла от хамства к цивилизованной речи"

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что во время сегодняшних консультаций относительно увольнения украинских военнопленных моряков Россия "сменила тон разговора". Об этом Зеркаль написала в своем Facebook.

Она отметила, что пока неизвестно, будет ли это смена российской тактики или простое желание затянуть процесс консультаций.

"Поразила кардинальное изменение тона разговора - переход от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованной речи, присущей дипломатии.. В любом случае это не повлияло на позиции сторон в отношении наших моряков и кораблей", - написала Зеркаль.

По словам заместителя главы МИД, аргументы, которые украинские дипломаты услышали сегодня от РФ, подтвердили стартовую позицию, что речь идет именно о применении Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует иммунитет украинским военным кораблям и членам их экипажей.

"Рассчитываем, что скоро Международный Трибунал по Морскому Праву подтвердит наши требования. Сегодня-завтра будет окончательно объявлена дата слушаний в Гамбурге (предварительно - 6-7 мая). К тому времени Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушения международного права", - добавила Зеркаль.

Также она отметила, сможет ли Россия и дальше держать цивилизованный тон разговора и довести это "конкретными делами" будет видно из документов, которые Украина получит от РФ в рамках подготовки к слушаниям в Гамбурге.

В МИД заявили, что Россия изменила &quot;тон разговора&quot; об украинских моряках

Ранее Зеркаль заявляла, что МИД, несмотря на выборы президента, продолжает заниматься вопросами освобождения украинских моряков а также другими вопросами, которые касаются нарушений Россией международного права.

РБК-Украина писало, что в России следствие сегодня позволило за первые 5 месяцев телефонные звонки в родных части украинских военнопленных моряков.

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