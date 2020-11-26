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В МИД заявили о готовности введения санкций Беларуси против Украины

Киев, Четверг 26 ноября 2020 23:13
В МИД заявили о готовности введения санкций Беларуси против Украины
Фото: Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Министерство иностранных дел заявило о готовности введения санкций Беларуси против Украины. Подобный шаг со стороны Минска ожидаемый.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина не совершила никакого зла в Беларуси.

"Для меня заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны... Мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных санкциях на рассмотрение белорусских властей", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что белорусская сторона пока не передала никаких сигналов о возможных санкциях против украинских чиновников.

Ранее в белорусском МИД заявили о подготовке санкций против Украины. Кроме того, украинскому послу в Беларуси сегодня вручили ноту протеста из-за акций, которые регулярно проходят под белорусским посольством в Киеве.

Украина заявила, что приняла во внимание вручение послу в Беларуси ноты протеста. Киев считает реакцию белорусской стороны излишне эмоциональной и в целом безосновательной.

Отметим, ранее семь стран-партнеров ЕС, в частности и Украина, ввели санкции против действующей власти Беларуси. Их ввели в связи с "фальсификацией выборов и нарушением прав человека".

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