МИД о задержании россиянина Франчетти в Чехии: работаем над передачей в Украину
Украинская сторона подтверждает, что задержание россиянина Александра Франчетти (участника оккупации Крыма) в Чехии произошло по запросу Киева. На сегодня завершаются процедуры по его передаче нашей стране.
Об этом с комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.
Он отметил, что вчера правоохранительные органы Чехии по запросу Украины задержали россиянина в международном аэропорту Праги.
"Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участия в российской оккупации Крыма. Украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине", - отметил Николенко.
Напомним, вчера стало известно о задержании Франчетти - организатора группировки "Северный Ветер", которая отвечала за выявление якобы экстремистских групп, а также за охрану линий электропередач и газопровода.