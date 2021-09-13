МИД о задержании россиянина Франчетти в Чехии: работаем над передачей в Украину

Украинская сторона подтверждает, что задержание россиянина Александра Франчетти (участника оккупации Крыма) в Чехии произошло по запросу Киева. На сегодня завершаются процедуры по его передаче нашей стране.

Об этом с комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Он отметил, что вчера правоохранительные органы Чехии по запросу Украины задержали россиянина в международном аэропорту Праги. "Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участия в российской оккупации Крыма. Украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине", - отметил Николенко.