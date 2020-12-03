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В МИД Венгрии заявили, что миссия ОБСЕ не общается с венгерской общиной на Закарпатье

Автор: Роман Тверденко

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждает, что членам мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине запретили контактировать с представителями венгерской общины на Закарпатье и разрешили общаться только с украинскими спецслужбами. Он считает такую ситуацию "скандальной".

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Об этом Сийярто заявил во время онлайн-заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Глава МИД Венгрии попросил Албанию, ныне председательствующую в ОБСЕ, отправить наблюдателей в Закарпатскую область. Также он рассчитывает на солидарность НАТО в этом вопросе и подчеркнул, что Венгрия и дальше будет блокировать сближение Украины с альянсом.

"Это недопустимо, возмутительно и скандально. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ, и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также делает свой вклад", - заявил Сийярто.

Служба безопасности Украины на этой неделе провела обыски в фондах нацменьшинств Венгрии. По данным следствия, руководство занималось подрывной деятельностью в пользу Будапешта.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал венгерского посла Иштвана Ийдярто. Кулеба заверил, что обыски не направлены против венгерского национального меньшинства.

Также венгерские евродепутаты назвали обыски на Закарпатье ситуацией "гражданской войны". Они осуждают силовые методы в отношении лидеров венгерской общины.

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