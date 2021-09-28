МИД Украины также вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией
Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии в Киеве. Украинская сторона хочет донести позицию по газовому контракту Будапешта и "Газпрома".
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Он подтвердил, что венгерская сторона предприняла зеркальные действия, вызвав украинского посла в МИД.
"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - сообщил Николенко в комментарии РБК-Украина.
Речь идет о такой позиции:
- транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы,
- новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям.
"Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - отметил представитель украинского МИД.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела.