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МИД Украины также вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией

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Киев, Вторник 28 сентября 2021 10:55
МИД Украины также вызывает посла Венгрии из-за газового контракта с Россией Фото: МИД Украины вызывает посла Венгрии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии в Киеве. Украинская сторона хочет донести позицию по газовому контракту Будапешта и "Газпрома".

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он подтвердил, что венгерская сторона предприняла зеркальные действия, вызвав украинского посла в МИД.

"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", - сообщил Николенко в комментарии РБК-Украина.

Речь идет о такой позиции:

  • транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы,
  • новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям.

"Украинская сторона предпримет решительные меры для защиты национальных интересов", - отметил представитель украинского МИД.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела.

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