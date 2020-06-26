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МИД Украины призывает усилить санкции против РФ для освобождения политзаключенных

Новости » Политика     26.06.2020 - 05:20
МИД Украины призывает усилить санкции против РФ для освобождения политзаключенных
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

МИД осудило преследования крымских татар

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест из-за продолжения преследования в России крымских татар. Мировое сообщество призывают усилить санкционный давление.

Об этом сообщают в пресс-службе МИД.

В министерстве напомнили, что 12 ноября 2019 года крымские татары Муслим Алиев был противоправно осужден к 19 годам заключения, Инвер Бекиров - 18 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Рефат Алимов - 8 лет, Арсен Джепаров - 7 лет, Эмир-Усеину Куку - до 12 лет заключения.

"Рассматриваем это решение как подтверждение противоправного применения Россией национального уголовного законодательства для политически мотивированной репрессивной кампании по преследованию граждан Украины, что является нарушением обязательств России как государства-оккупанта в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении.

Украинские дипломаты подчеркивают, что Российская Федерация должна незамедлительно освободить незаконно удерживаемых граждан Украины и в полном объеме выполнить резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года,

"Призываем международное сообщество усилить политико-дипломатический и санкционный давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений Россией ее обязательств в соответствии с международного гуманитарного права и прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - говорится в заявлении

Напомним, Апелляционный военный суд города Влаиха Московской области 22 июня начал рассмотрение апелляций на приговор семерым крымским мусульманам.

РБК-Украина писало, что Европейский союз осудил решение относительно заключения фигурантов ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир".

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины МИД УкраиныСанкции против России
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