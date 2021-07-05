МИД Украины объявил конкурс на 20 должностей дипломатов по торговле и инвестициям

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил конкурс на 20 должностей дипломатов. Они будут заниматься вопросами торговли и инвестиций в посольствах страны по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Дмитрия Кулебы на форуме "Украина 30".

"Просто сейчас я объявляю конкурс на 20 должностей дипломатов по вопросам торговли и инвестиций в посольствах по всему миру от Сенегала до Великобританию, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии", - сказал он.

По его словам, Министерство иностранных дел Украины впервые так масштабно открывает двери именно на направлении торговли и инвестиций.

"МИД открыт для каждого, кто разделяет наши ценности - патриотизм, профессионализм, порядочность", - подчеркнул Кулеба.