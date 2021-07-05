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МИД Украины объявил конкурс на 20 должностей дипломатов по торговле и инвестициям

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 11:15
МИД Украины объявил конкурс на 20 должностей дипломатов по торговле и инвестициям Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил конкурс на 20 должностей дипломатов. Они будут заниматься вопросами торговли и инвестиций в посольствах страны по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Дмитрия Кулебы на форуме "Украина 30".

"Просто сейчас я объявляю конкурс на 20 должностей дипломатов по вопросам торговли и инвестиций в посольствах по всему миру от Сенегала до Великобританию, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии", - сказал он.

По его словам, Министерство иностранных дел Украины впервые так масштабно открывает двери именно на направлении торговли и инвестиций.

"МИД открыт для каждого, кто разделяет наши ценности - патриотизм, профессионализм, порядочность", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в марте Кабмин внес изменения в порядок проведения конкурса на государственную службу.

Отметим, в начале марта президент Владимир Зеленский подписал закон, которым в Украине возобновят конкурсы для государственных служащих.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба дипломаты
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