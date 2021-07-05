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МЗС України оголосило конкурс на 20 посад дипломатів з торгівлі та інвестицій

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 11:15
МЗС України оголосило конкурс на 20 посад дипломатів з торгівлі та інвестицій Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава МЗС України Дмитро Кулеба оголосив конкурс на 20 посад дипломат. Вони будуть займатися питаннями торгівлі та інвестицій в посольствах країни по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Дмитра Кулеби на форумі "Україна 30".

"Просто зараз я оголошую конкурс на 20 посад дипломатів з питань торгівлі та інвестицій в посольствах по всьому світу від Сенегалу до Великобританії, від Латинської Америки до Південно-Східної Азії", - сказав він.

За його словами, Міністерство закордонних справ України вперше так масштабно відкриває двері саме на напрямку торгівлі та інвестицій.

"МЗС відкрите для кожного, хто поділяє наші цінності - патріотизм, професіоналізм, порядність", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, у березні Кабмін вніс зміни до порядку проведення конкурсу на державну службу.

Зазначимо, на початку березня президент Володимир Зеленський підписав закон, яким в Україні відновлять конкурси для державних службовців.

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МЗС Дмитро Кулеба дипломаты
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