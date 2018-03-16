У МЗС Туреччини підтвердили невизнання анексії Криму

Туреччина не визнає анексію Криму Російською Федерацією і продовжує підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ Туреччини.

"Кримський півострів був приєднаний до Російської Федерації після незаконного референдуму, що відбувся чотири роки тому. Ми повторюємо, що ми не визнаємо де-факто ситуацію, викликану цим актом, який є порушенням міжнародного права і підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Туреччина і далі стежитиме за розвитком подій у Криму, особливо щодо питання кримських татар.

Нагадаємо, раніше посол України в Анкарі Андрій Сибіга повідомляв, що Україна вдячна Туреччини за прихильність її незалежності і територіальної цілісності, а також за підтримку в питанні захисту прав кримських татар.