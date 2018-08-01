МИД Словакии обеспокоен базой пропутинских байкеров под Братиславой

Недалеко от Братиславы подразделение пропутинской организации "Ночные волки" создала свою базу

Министерство иностранных дел Словакии обеспокоено нахождением базы байкерской банды "Ночные волки" на территории страны. Об этом сообщает BBC.

Недалеко от Братиславы подразделение пропутинской организации байкеров "Ночные волки" создали свою базу, где размещена старая военная техника. Правительство РФ успело назвать это "европейской штаб-квартирой "Ночных волков".

"Мы считаем, что влияние членов этой организации вредно из-за распространения своих мыслей, которые стремятся переписать историю", - заявил пресс-секретарь МИД Словакии Петер Суско.

Суско добавил, что деятельность байкеров должна быть тщательно отслежена.

Организация "Ночные волки" находится под санкциями США. Они обвиняются в оказании военной помощи пророссийским боевикам в Украине.

Территория базы принадлежит Йозефу Гамбалеку - лидеру подразделения "Ночных волков" в Словакии. С его слов, он хотел сделать военный музей.

Министерство обороны Словакии уже заявило, что будет заниматься изучением правовых основ деятельности клуба.

Напомним, Путин дал "Ночным волкам" $50 тыс. для "единения братских славянских народов". Проект "Славянский мир" предполагает мотоциклетные и автомобильные паломничества, направленные на "единение братских славянских народов путем общественной дипломатии".