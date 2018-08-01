МЗС Словаччини занепокоєний базою пропутінських байкерів під Братиславою

Недалеко від Братислави підрозділ пропутінської організації "Нічні вовки" створила свою базу

Міністерство закордонних справ Словаччини стурбоване знаходженням бази байкерської банди "Нічні вовки" на території країни. Про це повідомляє BBC.

Недалеко від Братислави підрозділ пропутінської організації байкерів "Нічні вовки" створили свою базу, де розміщена стара військова техніка. Уряд РФ встигло назвати це "європейською штаб-квартирою "Нічних вовків".

"Ми вважаємо, що вплив членів цієї організації шкідливе через поширення своїх думок, які прагнуть переписати історію", - заявив прес-секретар МЗС Словаччини Петер Суско.

Суско додав, що діяльність байкерів повинна бути ретельно відстеженою.

Організація "Нічні вовки" знаходиться під санкціями США. Вони звинувачуються в наданні військової допомоги проросійським бойовиків в Україні.

Територія бази належить Йозефу Гамбалеку - лідеру підрозділу "Нічних вовків" у Словакії. З його слів, він хотів зробити військовий музей.

Міністерство оборони Словаччини вже заявило, що буде займатися вивченням правових основ діяльності клубу.

Нагадаємо, Путін дав "Нічним вовкам" $ 50 тис. Для "єднання братніх слов'янських народів". Проект "Слов'янський світ" передбачає мотоциклетні і автомобільні паломництва, спрямовані на "єднання братніх слов'янських народів шляхом громадської дипломатії".