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МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС

Автор: Андрей Козловский

Министерство иностранных дел России подтвердило слова главы ведомства Сергея Лаврова, который заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом. РФ пойдет на такой шаг, если первым это сделает Брюссель.

Об этом сообщает информационное агентство "Интерфакс".

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"Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС", - говорится в сообщении министерства.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве призвали Евросоюз к сотрудничеству.

"Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров", - добавили в МИД России.

Напомним, сегодня Сергей Лавров заявили о возможности разрыва отношений с Европейским Союзом, если он будет вводить санкции. Санкции создают риски для секторов российской экономики.

Также ранее в ЕС заявляли, что пока Российская Федерация не начнет выполнять минские соглашения по урегулированию на Донбассе, то нормализации отношений с ЕС не будет.

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