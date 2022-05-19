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В МИД России назвали условие открытия доступа к морским портам Украины

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Четверг 19 мая 2022 13:52
В МИД России назвали условие открытия доступа к морским портам Украины Фото: в МИД России назвали условие открытия доступа к морским портам Украины (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

В России отреагировали на призывы деблокировать порты Украины для дальнейшего экспорта товаров. Заявили, что для этого необходимо снять санкции со страны-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал российского издания "РБК".

"МИД в ответ на призыв ООН открыть доступ к морским портам в Украине заявил, что для этого нужно рассмотреть, в частности, возможность снятия санкций с России",- пишет издание.

Стоит отметить, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил снять ряд санкций с России, чтобы Кремль все же разблокировал экспорт зерна из Украины.

Между тем по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, для экспорта товаров достаточно того, чтобы оккупанты увели свои корабли из акватории Черного моря, которая необходима для выхода транспортных кораблей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал правительство и международные организации действовать сообща, чтобы добиться от России деблокады портов. По его словам, Конгресс уже вскоре выделит дополнительное масштабное финансирование, которое будет направлено на решение продовольственной безопасности.

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